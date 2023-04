Football-Hoffnung bei Schwesters Party erschossen

Wie der TV-Sender „WRBL-TV“ berichtet, soll die Schwester Dowdells am Samstagabend in der 3000-Einwohner Stadt Dadeville in Alabama ihren 16. Geburtstag gefeiert haben. Nach Angaben der Polizei soll es zum Streit gekommen sein, nachdem vermutet worden war, dass einer der Gäste eine Waffe bei sich trug. Der Aufforderung, dass alle Gäste, die eine Waffe bei sich trugen, die Feier verlassen sollten, sei jedoch niemand nachgekommen. Wenige Minuten später fielen Schüsse.