Fokus in Osttirol auf Versorgung und Personal

Geht es nach den Verantwortlichen, gibt es mit dem neuen Strukturplan Pflege zahlreiche Neuerungen in Osttirol. In erster Linie will man weitere Plätze in der Tagespflege sowie dem Betreuten Wohnen geschaffen werden. Derzeit betreuen 540 Pflege- und Betreuungskräfte im Bezirk rund 1600 Menschen stationär oder mobil in vier Alten- und Pflegeheimen sowie acht weiteren Pflege- oder Betreuungsorganisationen. Davon stehen derzeit 455 Langzeit- und Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung. In der Tagespflege sollen weitere 63 Plätze geschaffen, im Bereich des Betreuten Wohnens 83 bis ins Jahr 2033 ausgerollt werden