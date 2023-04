Anne Wünsche: „Für niemanden ist das leicht“

„Ich wollte am liebsten wieder gehen“

Ihr falle es schwer, ihre Gefühle und Gedanken vom Morgen in Worte zu fassen, gestand die 31-jährige Reality-TV-Darstellerin. Besonders aufwühlend seien die Minuten vor dem Schwangerschaftsabbruch gewesen, schildert sie. Auf dem Weg in den OP habe sie ihre Entscheidung beinahe bereut: „Als ich die Bank sah, auf die ich mich legen sollte, die einem Frauenarztstuhl sehr ähnlich war, wollte ich am liebsten umdrehen und wieder gehen. Abhauen, nach Hause fahren und mich verkriechen.“