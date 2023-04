„Mein Sport verrückt? Nein, das sind die anderen“

„Krone“: Der Winter will nicht enden. Ihr zwei dürftet ja eine Riesengaudi damit haben. Oder?

Nina Ortlieb: Das ist ja fast ein zweiter Winter - und den nützen wir auch. Zuerst in Lech, jetzt beim Alpinkurs in Ischgl und im Pitztal.

Anna Gasser: Bei uns ist die Saison eigentlich noch gar nicht vorbei. Ich komme gerade von „The Nines“ aus der Schweiz, dann wartet der „Peace Park“ in den USA und noch ein Event in Mammoth Mountain.