Amtsweg bot für betagte Pensionistin viele Hürden

Kein Lift und ein zu kurzes Kabel

Erstes, am nächsten gelegenes Ziel auf dem Weg in ferne Länder: die Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft im Gemeindeamt des Nachbarorts Kirchberg. Doch schon bei der Terminanmeldung tat sich eine anscheinend unüberwindbare Hürde auf. Denn die Beamtin tat am Telefon bedauernd kund, dass die Sprechstunde im ersten Stock abgehalten werden müsse. Weil es keinen Lift dort hinauf gibt, komme nur das Stiegenhaus mit vielen Treppen infrage. Ein Ausweichen auf das Rollstuhl-gerechte Erdgeschoss? Unmöglich, da das Kabel für den Fingerscan zu kurz sei und nicht verlängert werden könne, erhielt Renate B. vorerst eine Absage.