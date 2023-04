Sterben unsere Gasthäuser aus?

Die heimische Gastronomie taumelt von einer Krise in die Nächste. Nach der Pandemie haben viele Betriebe nun auch mit der Teuerung zu kämpfen. Nach Schätzungen des Experten Mario Pulker müssen alleine in diesem Jahr noch zahlreiche Wirte zusperren. Auch in der „Krone“-Community haben uns viele Leser geschildert, warum der Besuch im Wirtshaus für sie an Attraktivität verloren hat.