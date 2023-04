Junge Frau wählte falsche Auffahrt: Erschossen!

Wie bereits berichtet, war das vergangene Wochenende in den USA angesichts der hohen Zahl an Toten durch Schusswaffen ein besonders blutiges. Nun ist ein weiterer tragischer Zwischenfall bekannt geworden. Im US-Bundesstaat New York ist eine junge Frau erschossen worden, nachdem sie mit ihrem Auto versehentlich in die Auffahrt eines fremden Hauses gefahren war.