Nordire Noel Hanna stirbt im Schlaf am Himalaya

Schon der vierte Tote

Derzeit ist Frühlingssaison im Himalaya: Sie beginnt im April und endet im Juni, wenn es beispielsweise für den Mount Everest am ehesten gute „Wetterfenster“ für die Besteigung gibt. In dieser Saison starben neben Hanna schon drei Sherpas. Für diese Saison hatten rund 700 Bergsteigerinnen und Bergsteiger Genehmigungen vom Tourismusministerium in Nepal erhalten, die benötigt wird, um die Himalaya-Berge von dem Land aus zu besteigen. 319 von ihnen erhielten demnach die Besteigegenehmigung für den Mount Everest, die 11.000 Dollar (10.000 Euro) kostet.