Viele Gutachten vor Prozess um ersticktes Callgirl

In der U-Haft beging Alexander M. im Dezember seinen 35. Geburtstag. Kommende Woche entscheidet sich am Landesgericht Steyr, wie oft er hinter Gittern noch feiern wird. Denn ihm wird bekanntlich vorgeworfen, am 24. September in Ternberg eine rumänische Geheimprostituierte zu Tode geschlagen und gewürgt zu haben. Anamaria D. (23) erstickte an Erbrochenem. Außerdem habe Alexander M. den Leichnam noch gebissen und auch geschändet.