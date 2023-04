Swarovski: Vater von Victoria gewinnt an Einfluss

Vorgänger übte Kritik an Organisationsform

Paul Swarovski folgt in den Positionen auf Christoph Swarovski, der sich im März aus allen Funktionen zurückgezogen hat und nur mehr Gesellschafter sein will. Dieser hatte Kritik an der Organisationsform des Kristallkonzerns geübt. Im Vorjahr hatte mit Alexis Nasard erstmals eine familienfremde Person die Konzernführung übernommen.