So fühlen sich Nützlinge im Garten wohl

Eine ganz einfache Möglichkeit, um Nützlinge in den Garten zu locken sind Blumenwiesen, Kräuterrasen oder „wilde Ecken“. Im Vergleich zum üblichen Rasen, in dem sich maximal fünf Pflanzenarten befinden, sind in einer bunten Blumenwiese bis zu 50 verschiedene Pflanzenarten zu finden. Weil diese Wiesen nur zweimal jährlich gemäht werden müssen, ist der Pflegeaufwand auch äußerst gering. „Brennessel sollten in einer Ecke ebenfalls stehen gelassen werden. Sie sind gerade für die Raupen von bestimmten Schmetterlingen eine Nahrungsquelle“, weiß Gössinger. In Steinhäufen und Totholzecken fühlen sich Amphibien und Schlangen wohl - auf dem Speiseplan von Eidechsen stehen zum Beispiel die Gelege der spanischen Wanderschnecke.