Van der Bellen zu Gast bei Krönung von Charles

Mittendrin statt nur dabei wird unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Krönung von Charles III. am 6. Mai in London sein. Wie das Präsidenten-Presseteam gegenüber der „Krone“ am Montag bestätigte, wird unser rot-weiß-rotes Staatsoberhaupt als Gast von dem royalen Ehepaar empfangen.