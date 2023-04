Darts-Spektakel: Wenn „Kiss“ mit Nonnen feiert

Das Spektakel steht in den Startlöchern! Von Freitag bis Sonntag erobert der Darts-Wahnsinn den Schwarzlsee. Bis zu 15.000 Fans stürmen übers gesamte Wochenende die Steiermarkhalle. Karten gibt es nur noch für die Nachmittag-Session am Freitag und vereinzelt für Sonntag nach Mittag. Samstag und das Finale am Sonntag Abend sind komplett ausverkauft.