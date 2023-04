Jetzt teilnehmen und die Stars des Darts treffen

Dart-Fans aufgepasst! Die Weltelite des beliebten Sports kommt wieder in die Steiermark. Von 21. bis 23. April kommen die besten Spieler der Welt wieder in die Steiermarkhalle in Graz bei der „Austrian Darts Open“ und Sie können live dabei sein! Was Sie dazu machen müssen und was Sie vor Ort noch erwartet, erfahren Sie hier.