Kogler setzt sich für inhaftierten Karate-Star ein

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) setzt sich für den im Iran zum Tode verurteilten Karatemeister Saleh Mirhashemi ein. In einem Brief an den iranischen Sportminister appellierte Kogler, dass die Vollstreckung des Urteils ausgesetzt und letztlich aufgehoben wird, wie er dem Ö1-Mittagsjournal am Montag sagte