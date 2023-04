Pfarrwerfen gelang Revanche nach zwölf Jahren

Im August 2011 konnte Pfarrwerfen Berndorf zuletzt besiegen. In den darauffolgenden zehn Ligapartien mussten sich die Pongauer in den Direktduellen hingegen vermöbeln lassen. Am Samstag bekam der „Mobber“ die raketenhaft ansteigende Form des ehemaligen Liga-Schlusslichts zu spüren, musste sich 1:2 geschlagen geben.