FPÖ fordert härteres Vorgehen gegen Klimakleber

Die Grazer Koalition mit Elke Kahr und Judith Schwentner an der Spitze will sich Ende April mit den Aktivisten zum Gespräch treffen: Die Letzte Generation hat die Stadtregierung ja aufgefordert, sich solidarisch mit ihren Zielen zu zeigen (Tempo 100 auf Autobahnen, keine Öl- und Gasforderung in Österreich). Kunasek hält wenig überraschend wenig davon, der Termin müsse seiner Meinung nach abgesagt werden.