Köstinger: Büro bei Sebastian Kurz

Kurz versammelt weiterhin einstige politische Weggefährten in seiner engsten Büro-Umgebung: Laut Krone-Recherchen hat nun auch die ehemalige Tourismus-Ministerin Köstinger in jenem Haus an der Wiener Ringstraße Quartier bezogen, in dem der 36-jährige Altkanzler seit Dezember ein 400 Quadratmeter großes Headquarter für seine Unternehmungen unterhält.