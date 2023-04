Ausstellung zeigt neue Bilder vom Festspielbezirk

„Die Bausubstanz ist mittlerweile wirklich in die Jahre gekommen. Wenn sie nicht erneuert wird, kann das zukünftig gefährlich werden“, so Lukas Crepaz, kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele. Bis 2030 soll genau das passieren und der neue Festspielbezirk bei laufendem Betrieb fertiggestellt sein. Wie der neue Stadtteil aussehen soll, kann man derzeit in der Ausstellung „Große Oper – viel Theater?“ im Architekturhaus Salzburg erkunden.