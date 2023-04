Rapids Grüll in die USA? Bisher keine Einigung

Rapids Marco Grüll wird mit einem Wechsel in die Major League Soccer zu LA Galaxy in Verbindung gebracht. Bisher kam es jedoch zu keiner Einigung zwischen den Klubs, wie Rapid-Trainer Zoran Barisic am Freitag berichtete. Das Transferfenster in Nordamerika ist bis 24. April geöffnet, derzeit ist der Cup-Finalist nicht gewillt, den vierfachen Teamspieler ziehen zu lassen. Barisic: „Wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, wenn der Verein mit dem Preis nicht einverstanden ist.“