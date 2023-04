„Goldener Sobotka“ für Salzburger Landeshauptmann

Feierliche Übergabe, wenn Einzug in Landtag gelingt

Für Dankl immer noch zu viel Geld, das liegen bleibt. „Diese Summe fehlt beim Wohnbau. Die Leidtragenden sind die Salzburger, die fürs Wohnen Monat für Monat mehr zahlen müssen, als notwendig wäre, wenn man die Gelder in geförderten Wohnbau investiert hätte“, sagt Dankl. Sollte der KPÖ Plus nach der Wahl am 23. April der Einzug in den Landtag gelingen, will die Kleinpartei den „Goldenen Sobotka“ feierlich bei der Angelobung im Landtag überreichen.