Gesundheitsberufe: Frauen sind stärker gefährdet

Steuerberaterinnen und Wirtschaftsprüferinnen haben geringeres Risiko

Bei den Frauen sieht es anders aus: In allen untersuchten Gesundheitsberufen ist das Risiko, an Suizid zu sterben, höher als in der restlichen weiblichen Bevölkerung. Bei Steuerberaterinnen und Wirtschaftsprüferinnen war das Risiko ebenfalls niedriger. „Diese Ergebnisse legen nahe, dass vermehrte Bewusstseinsbildung und spezifische Suizidpräventionsmaßnahmen in Gesundheitsberufen, insbesondere in Hinblick auf Frauen, zur Verbesserung der Situation beitragen können“, schlussfolgerte Zimmermann.