Österreich verliert WM-Test bei Absteiger Italien

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat ein Testspiel im Rahmen des zweiten WM-Vorbereitungscamps gegen Italien verloren. Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader musste sich am Mittwoch in Bruneck beim Absteiger aus der Top-Division mit 0:2 (0:0,0:1,0:1) geschlagen geben. Marco Defrancesco brachte die Gastgeber im Pustertal nach einer halben Stunde in Führung, Peter Spornberger traf im Powerplay (50.) zur Entscheidung.