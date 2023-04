„Hütchenspieler“: Polit-Poker mit den Asylzahlen

Experte: Innenminister agiert wie Hütchenspieler

„Das passt alles nicht zusammen“, kritisiert Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination im Gespräch mit der „Krone“. Innenminister Karner habe keinen Bezug zur Sachlichkeit. „Er argumentiert unsachlich und populistisch. Er nimmt willkürlich Zahlen heraus und agiert wie ein Hütchenspieler“, so Gahleitner-Gertz. Etwa wenn Grenzkontrollen zu Ungarn mit den derzeit explodierenden Anlandungen in Italien argumentiert werden, „ist das grob unsachlich“, so der Experte. Italien hat nach der Ankunft von 2000 Migranten über das Osterwochenende den Ausnahmezustand ausgerufen.