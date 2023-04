Prominenter Parkinson-Patient wirbt für Studie

Starchirurg spricht über seinen Alltag mit der Erkrankung

„Mit Medikamenten und körperlicher Aktivität hatte ich die Symptome der Erkrankung lange im Griff“, erzählt der heute 81-Jährige. Margreiter ist damit ein Beispiel dafür, wie wichtig Therapie ist. Das bestätigt auch Christian Brenneis, ärztlicher Direktor des Reha-Zentrums Münster. Brenneis ist Facharzt für Neurologie. Er begleitet Betroffene in der Therapie und weist auf viele Fortschritte in der Medizin hin: „Die Therapiemöglichkeiten bei klassischem Parkinson können Symptome über viele Jahre so weit mildern, dass ein uneingeschränktes Leben möglich ist.“