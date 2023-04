Kultgetränk bekommt ein Gendersternchen verpasst

Name nicht die einzige Änderung

Der aktuellste Marketing-Coup löste jedoch eine gewaltige Debatte aus, denn der neue Name am Etikett lässt vielen sauer aufstoßen. Auf 500.000 Flaschen des milden Pfefferminzlikörs prangt nämlich seit Beginn des Jahres der Name „Berliner*innenluft“ auf dem türkisen Flaschenetikett. Doch der Name ist nicht die einzige Änderung: Unmittelbar unterhalb des Schriftzugs ist nämlich auch das Rote Rathaus in Regenbogenfarben sowie der Slogan „Toleranz und Vielfalt“ abgebildet.