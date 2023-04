ÖEHV: Bader stockt Kader für 2. Trainingscamp auf

Mit acht neuen Spielern gehen Teamchef Roger Bader und das österreichische Eishockey-Nationalteam ins zweite WM-Vorbereitungscamp ab Ostersonntag in Innsbruck. Der Schweizer stockte den Kader auf 28 Mann auf, um mit fünf vollen Linien trainieren zu können. Rund einen Monat vor Beginn der WM in Tampere (ab 12. Mai) stehen in dieser Woche auch zwei Testspiele gegen Italien am Mittwoch (19.30 Uhr) in Bruneck und am Freitag (17.30 Uhr) in Innsbruck auf dem Programm.