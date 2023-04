Bei der Weltpremiere von „Der Pass“ dabei sein

Spannend, düster und kriminell gut: So kann man die gefeierte Serie „Der Pass“ aus Österreich beschreiben. Nun geht die preisgekrönte Serie in die dritte und finale Staffel und mit krone.at können Sie live bei der Weltpremiere im Wiener Gartenbaukino am 20. April dabei sein - moderiert von „Krone“-Redakteurin und Moderatorin Marie-Therese Leopoldsberger und in Anwesenheit der Darsteller und Serienmacher!