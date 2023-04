Bayern-Star offen: „Eigene Wohnung nicht leistbar“

„Mutter hat als Putzhilfe gearbeitet“

Der Portugiese sei ein Kämpfer und resultiert, dass das Leben in Portugal viel schwieriger sei als in Deutschland. „Meine Mutter hat als Putzhilfe in drei verschiedenen Betrieben gearbeitet. Und weil der Mindestlohn in Portugal sehr niedrig ist, war es schwer, damit die Miete zu bezahlen“, so der 28-jährige Flügelmann.