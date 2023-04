Nach Zoff mit Streich: Musiala meldet sich zu Wort

„Situation [...] nervt mich am meisten“

Der 20-Jährige mutierte beim Pokal-Aus der Bayern zum Unglücksraben, verschuldete mit seinem Handspiel den entscheidenden Strafstoß in der Nachspielzeit. Musiala: „Es war ein bitteres Ende für uns alle vergangene Nacht, besonders für mich. Die Situation vor dem Elfmeter war unglücklich und nervt mich am meisten.“ Der Blick des 20-Jährigen sei aber wieder nach vorne gerichtet. „Wir haben keine Zeit, die Köpfe hängen zu lassen. Ich werde weiterhin alles geben, damit wir die restlichen Ziele in diesem Jahr erreichen“, so Musiala.