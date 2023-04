Schwerer Verkehrsunfall auf der Südautobahn

„Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 mit eingeklemmter Person“ lautete die Einsatzmeldung am Freitagmorgen kurz nach fünf Uhr für die örtliche Feuerwehr. Auf der Südautobahn auf Höhe Wernberg waren ein Pkw und ein Kastenwagen miteinander kollidiert. „Der 22-jährige Pkw-Lenker ist dem vor ihm fahrenden Lkw des 55-jährigen Slowenen aus bislang unbekannter Ursache aufgefahren“, heißt es seitens der Polizei. Beide Fahrzeuge überschlugen sich dadurch mehrmals, ehe der Transporter auf der Böschung und das Auto am Fahrbandrand am Dach liegend zum Stillstand kamen.