Windl wäre nicht erste ausgewiesene Aktivistin

„Gefährdungspotenzial kleinkariert abgefragt“

Ob Windl nun selbst außer Landes gebracht wird, ist noch offen. „Es wurde mein Gefährdungspotenzial relativ kleinkariert abgefragt“, erklärte sie nach ihrer Einvernahme. In Zusammenhang damit sei ihr unter anderem eine verhinderte Protestaktion beim heurigen Neujahrskonzert sowie eine Aktion in Wien, bei dem die Aktivistinnen und Aktivisten eine Ölspur am Verteilerkreis in Wien legten, vorgeworfen worden. Basis dafür seien die Paragrafen 89 StGB (Gefährdung der körperlichen Sicherheit) und 176 StGB (Vorsätzliche Gemeingefährdung), so Windl.