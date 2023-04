Nach Sieg: Leipzig-Star zeigt Hass-Nachrichten

„Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder im Netz Hass und Rassismus verbreiten kann“, schrieb Henrichs mit dem Hashtag „traurige Wahrheit“ auf TikTok. „Wir haben heute 2:0 im Pokal gewonnen gegen Dortmund und ich zeige euch jetzt mal, wie so meine DMs (persönlichen Nachrichten) aussehen nach so einem Sieg im Pokal. Viel Spaß“, sagte Henrichs in dem Video und gab dann Einblicke in rassistische und andere Beleidigungen.