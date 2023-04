Perez-Aus bei Red Bull? Teamchef lässt aufhorchen

„Zwei extrem starke Rennen gefahren“

Tsunoda punkte am vergangenen Wochenende in Australien erstmals in dieser Saison. In den beiden Rennen zuvor in Bahrain und Saudi-Arabien belegte er den elften Platz. Für die bisherigen Leistungen des Japaners gibt es Sonderlob vom Chef. „Er ist in diesem Jahr zwei extrem starke Rennen gefahren. Dass wir nicht wettbewerbsfähig sind, ist nicht sein Fehler.“