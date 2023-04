Kleine Helden siegen beim großen Tierschutz Quiz

Siegreiche Schüler

Alle Kinder, die am Wettbewerb teilgenommen haben, erhalten Medaillen. Pädagogin Manuela Mayr (VS Gleink in Oberösterreich) freut sich für ihre Klasse: „Da hat es genau die Richtigen erwischt! Das ist eine echte Tierschutztruppe. Das Wohl der Tiere liegt diesen Kindern sehr am Herzen und so ist die Freude über den Sieg bei der Heimtierolympiade riesengroß!“