Österreichern gelingt Qualifikation für Goldflotte

Die beiden bei der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca segelnden rot-weiß-roten Nacra-17-Duos haben sich am Mittwoch jeweils souverän für die Goldflotte qualifiziert. Laura Farese/Matthäus Zöchling liegen an der siebenten Stelle, Lukas Haberl/Tanja Frank am 17. Rang.