Psychiatrische Abteilung als Hochsicherheitstrakt

Der Hietzinger und ehemalige Abgeordnete Günter Kasal ist entsetzt: „Nicht einmal an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn stehen solche Zäune.“ Die Rede ist von der neuen Mauer rund um den Pavillon 8a im Geriatriezentrum Hietzing. Hier wurden in den vergangenen Wochen meterhohe Betonkolosse hochgezogen - die Szenerie wirkt bedrohlich, und in der Nachbarschaft herrscht Aufregung.