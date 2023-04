Bayern-Star tobt: „Es kotzt mich brutal an!“

Nun gegen Ex-Coach

In der Bundesliga haben die Bayern am Samstag in Freiburg Gelegenheit zur Revanche, kommende Woche folgt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City. Man müsse die Wut über das Pokal-Aus, Leidenschaft und Willen mit ins Duell gegen City nehmen, sagte Kimmich mit Blick auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Coach Pep Guardiola.