Blick in Palliativstation: Arzneien-Engpass droht

Auf der Palliativstation im Franziskus Spital in Wien liegen Patienten, die an unheilbaren Krankheiten leiden. Doch nicht das Sterben, sondern das Leben steht hier im Vordergrund. Beunruhigend ist aber die Tatsache, dass im Herbst die Schmerzmittel in den Spitälern knapp werden. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.