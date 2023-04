Frech geht’s die Nummer 22 dafür vor dem gegnerischen Kasten an - besonders in den Play-offs. Siebenmal war Robertson in der „fünften Jahreszeit“ schon an Treffern des amtierenden Meisters beteiligt, sechs davon allein beim klaren Serien-4:1 gegen Rekordmeister KAC. „Ich habe die Play-offs schon immer geliebt. Da musst du manchmal spielen, als gäbe es kein Morgen“, grinst „Robo“, der zwei Jahre bei Finalgegner Bozen tätig war, sich aber nicht unbedingt als Insider sieht. Schon am Donnerstag (19.30) geht es in Südtirol mit der Endspiel-Serie los.