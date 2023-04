„Hexenjagd“: Trump-Fans demonstrieren in New York

Donald Trump muss heute in New York vor Gericht erscheinen: Gegen den früheren US-Präsidenten wird am Abend die historische Anklage mit dutzenden Punkten verlesen. Bereits Stunden zuvor haben Trumps Anhänger gegen das Verfahren protestiert. Unterstützer versammelten sich in unmittelbarer Nähe des Gerichtsgebäudes in Manhattan, schwenkten Fahnen und hielten Schilder hoch, auf denen etwa „Hexenjagd“ stand. Sie werten die Anklage als rein politisch motiviert.