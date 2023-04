Ego-Shooter machen nicht nur Gamer aggressiver

In den vergangenen Jahrzehnten stieg der Spielekonsum am Computer kontinuierlich an und die Pandemie hat vielen Menschen noch mehr Gelegenheit für Gaming geboten. In vielen Fällen handelt es sich um gewalthaltige Videospiele und die Meinungen, ob diese zu Aggression führen, sind gespalten - selbst in wissenschaftlichen Kreisen gibt es keinen endgültigen Konsens: Manche sagen, dass Gamer von Ego-Shootern aggressiver werden; andere meinen, diese könnten zwischen realer Welt und Videospiel differenzieren; eine dritte Sicht verweist auf die kathartische Wirkung, indem aggressive Impulse durch Mediengewalt vermindert werden. Tobias Greitemeyer ist Sozialpsychologe mit Schwerpunkt Medienforschung an der Universität Innsbruck und sagt, dass gewalthaltige Computerspiele Aggressionen steigern. Über diesen, wenngleich nicht großen Effekt hat er 2014 eine Metaanalyse publiziert.