„Es war großartig - mit einem Schönheitsfehler“

Flaute im Osten

Dazu kommen auch noch eine große Kristallkugel (Pinkelnig) und zwei WM-Silberne (Pinkelnig, Ortlieb). Eine Bilanz, die sich wirklich sehen lassen kann. WM-Gold hatten in diesem - aus rot-weiß-roter Sicht leider goldarmen - Winter nur drei Bundesländer zu bieten: Kärnten mit Anna Gasser, Salzburg mit Andreas Prommegger und Niederösterreich mit Jakob Dusek. Alle drei sind im Snowboard-Lager zu Hause. Zwei Bundesländer schrieben übrigens gar nicht (weder im Weltcup, noch bei Weltmeisterschaften) an: Wien und das Burgenland. Berücksichtigt wurden in diesem Bundesländer-Ranking der „Krone“ übrigens die offiziellen ÖSV-Sparten im Einzel. Rodeln (war ja höchst erfolgreich), Skeleton und Eisschnelllauf wurden also nicht dazugezählt. Erfolge im Skibergsteigen könnten noch dazukommen, da läuft der Weltcup noch.