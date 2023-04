Barisic: „Vielleicht ist es fehlende Qualität“

„Wir waren nicht clever genug.“

Nach dem 1:3 gegen Sturm ärgerte sich der Wiener in erster Linie über verteilte Geschenke, die sein Team vom stabileren Gegner nicht in dieser Form retour bekam. „Wir waren nicht clever genug.“ Er bekannte später scherzhaft, in die Kirche zu gehen, um für die Erfüllung des frommen Wunsches vom gemeinsamen Cupfinale am 30. April ein Kerzerl anzuzünden.