Bots und Trolle: So schützen Sie sich davor!

In den vergangenen Ausgaben unserer Foren-Knigge-Serie haben wir uns damit beschäftigt, was Trollarmeen und Bots sind, wie diese agieren und was Sie tun können, um betroffene Accounts zu erkennen. Heute zeigen wir Ihnen, welche Auswirkungen diese Accounts haben und geben Ihnen einige Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie Sie sich davor schützen können!