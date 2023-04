Caritas-Chef appelliert: „Sozialhilfe armutsfest!“

„Abschaffung der Mindestsicherung war ein Fehler“

Wie berichtet, hatte der Verfassungsgerichtshof jüngst das einst unter Türkis-Blau beschlossene Gesetz im Hinblick auf reinen Sachleistungsbezug gekippt. „Die Abschaffung der Mindestsicherung war ein Fehler, der sich jetzt in der Krise rächt“, so Michael Landau. Er fordert nun zum raschen Handeln bei der „Baustelle Sozialhilfe“ auf und appelliert an die Politik: „Eine Reparatur ist zu wenig, es braucht eine Reform!“