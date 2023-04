„Alt-68er“ Schönborn unterstützt Klimabewegung

Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn unterstützt die Anliegen der Klima-Demonstranten. „Ich kann die Sorgen und die Wut der jungen Menschen nachempfinden“, sagte Schönborn am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. „Ich bin ein Alt-68er“, erinnerte der Kardinal an seine Jugend. Die Anliegen unterstütze er, sagte Schönborn, betonte aber auch, dass er Gewalt ablehne.