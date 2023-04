Palma gibt Startschuss für vorolympisches Jahr

Den Blick schon Richtung Weltmeisterschaften in Den Haag (August) und Olympia 2024 in Paris gerichtet, starten Österreichs Segler am Montag in die neue und zugleich vorolympische Saison. Über 1300 Athleten werden bei der 52. Trofeo Princesa Sofia in der Bucht vor Palma de Mallorca an den Start gehen - darunter 15 Sportler des Österreichischen Segelverbandes.