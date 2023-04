Die Macht der Bots und Trollarmeen

Wie agieren Bots und Trollarmeen?

Da es sich bei Bots um automatisierte Accounts handelt, ist es ihnen möglich, eine große Anzahl an Beiträgen, Likes und Kommentaren in kurzer Zeit zu generieren. So gelingt es ihnen, die Meinung in eine bestimmte Richtung zu lenken, da Leser das Gefühl bekommen, viele Menschen würden diese Ansicht teilen.