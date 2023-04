Wiener müssen für Schinken Schlange stehen

Noch keinen Nachfolger für Betrieb gefunden

Vom Preis her ist kaum ein Unterschied zum Supermarkt, aber die Qualität ist freilich eine andere. „Das meiste kommt aus Niederösterreich“, erzählt der Fleischer in zweiter Generation. Bislang hat er keinen Nachfolger für den Betrieb. Überhaupt sei der Fachkräftemangel ein Problem. „Ich würde sofort noch ein Geschäft aufmachen, aber dann müssten sich meine Frau und ich zweiteilen“, so der Innungsmeister der Wiener Fleischer.